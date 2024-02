OSZE-Vorsitzender fordert von Russland Aufklärung zu Nawalnys Tod

Von: Redaktion (dpa) | 16.02.24

WIEN/VALLETTA: Ian Borg, der Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und maltesische Außenminister, hat von Moskau Aufklärung zum Tod des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny gefordert.

Borg würdigte Nawalny auf X (vormals Twitter) am Freitag als «tapferen Verteidiger von Grundrechten, der sein Leben der Freiheit und der Demokratie in Russland gewidmet hat». «Wir fordern die russischen Behörden auf, Klarheit über die Umstände seines Todes zu schaffen», fügte der Vorsitzende der in Wien ansässigen OSZE hinzu.