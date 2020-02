Oscar-Wahl ist gelaufen

Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

Am Hollywood Boulevard wird auf die bevorstehende Oscar-Verleihung im Dolby Theatre hingewiesen. Foto: Barbara Munker/Dpa

Die Oscar-Preisträger stehen fest, doch der Ausgang der Wahl ist noch nicht bekannt. Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der fast 9.000 Oscar-Juroren im Onlineverfahren bei der Filmakademie in Beverly Hills eingegangen sein. Bis zur 92. Trophäen-Gala am Sonntag zählen nun Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen in 24 Preiskategorien aus, um die Gewinner zu ermitteln.

Mit elf Nominierungen ist der Film «Joker» der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben «The Irishman», «1917» und «Once Upon a Time in Hollywood». Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger und Charlize Theron im Oscar-Rennen.