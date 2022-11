Oranje und England weiter

DOHA: Die Niederlande und England sind weiter ungeschlagen und stehen im WM-Achtelfinale. Großer Jubel herrscht im Senegal. Beim entscheidenden Spiel der DFB-Elf gibt es eine besondere Premiere.

Die Mitfavoriten Niederlande und England haben sich bei der Fußball-WM in Katar ungeschlagen für das Achtelfinale qualifiziert. Auch der Senegal und die USA dürfen sich über den Sprung in die K.o.-Runde freuen.

Das niederländische Team von Bondscoach Louis van Gaal gewann am Dienstag gegen den chancenlosen Gastgeber Katar ohne Glanz mit 2:0 (1:0) und zog damit als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein. Im Achtelfinale geht es am Samstag gegen die USA, die das politisch brisante Duell mit dem Iran 1:0 (1:0) gewannen. Afrikameister Senegal setzte sich gegen Ecuador mit 2:1 (1:0) durch und bekommt es am Sonntag nun mit den Engländern zu tun, die beim 3:0 (0:0) gegen Wales souverän blieben.

Die Niederlande waren gegen Katar drückend überlegen, vergaben aber zu viele Chancen. Vor der Pause traf lediglich Cody Gakpo (26. Minute) für die Elftal. Für den Angreifer der PSV Eindhoven war es im dritten Spiel der dritte Treffer. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Frenkie de Jong (49.) für das Oranje-Team, das sich im weiteren Turnierverlauf wird steigern müssen, um wirklich um den Titel mitzuspielen.

Der Senegal schaffte auf emotionale Art und Weise zum zweiten Mal nach 2002 den Einzug in ein WM-Achtelfinale. Auch ohne den verletzten Top-Star Sadio Mané gelang im entscheidenden Gruppenspiel gegen Ecuador der notwendige Sieg. Am zweiten Todestag des WM-Helden von 2002, Papa Bouba Diop, verwandelte Ismaila Sarr (44. Minute) einen Foulelfmeter. Zudem traf Kapitän Kalidou Koulibaly (70.) vor 44.569 Zuschauern nur 152 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ecuadors England-Pofi Moises Caicedo (68.).

Doppeltorschütze Marcus Rashford (50. Minute/68.) und Phil Foden (51.) sorgten für den verdienten Sieg der Engländer. Die Waliser um den zur Halbzeit ausgewechselten Stürmerstar Gareth Bale verabschieden sich nach drei Vorrundenspielen mit einem Punkt und nur einem Tor von ihrer so sehr ersehnten ersten WM seit 1958.

Der frühere Bundesliga-Profi Christian Pulisic führte die USA mit seinem Treffer (38.) ins Achtelfinale, das die Amerikaner zuletzt 2014 erreicht hatten. Der Iran hat hingegen weiter noch nie die WM-Vorrunde überstanden. Politisch stehen sich beide Länder feindlich gegenüber.

Im dritten deutschen Gruppenspiel bei der WM in Katar gegen Costa Rica wird unabhängig vom Ergebnis Fußball-Geschichte geschrieben. Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird als erste Frau in der langen Historie der Fußball-WM der Männer ein Spiel leiten. Die Ansetzung gab der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt.

Im deutschen Lager richtete sich der Blick auf das Gruppenfinale am Donnerstag (20.00 Uhr). «Wir begeben uns jetzt absolut in den Tunnel der Vorbereitung», sagte Angreifer Thomas Müller. Bundestrainer Hansi Flick verzichtete zwei Tage vor dem letzten Gruppenspiel im Training auf Leon Goretzka, Thilo Kehrer und David Raum. Bei der Einheit im Stadion in Al-Shamal fehlte das Trio aus Gründen der Belastungssteuerung, wie der DFB mitteilte. Offensivspieler Leroy Sané stand dem Bundestrainer dagegen bei der Übungseinheit zur Verfügung.

Die DFB-Auswahl muss gegen Costa Rica gewinnen, um doch noch als Gruppenzweiter ins WM-Achtelfinale einziehen zu können. Über die abschließende Platzierung in Gruppe E entscheidet dabei auch das Parallel-Spiel zwischen Spanien und Japan. Die Spanier führen die Gruppe mit vier Punkten vor Japan und Südkorea (je 3) sowie der noch sieglosen deutschen Mannschaft (1) an. Der Gruppenerste und -zweite kommen weiter.