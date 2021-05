BANGKOK: Covid-19 wird ganz oben auf der Tagesordnung stehen, wenn die neue Sitzungsperiode des Parlaments in dieser Woche beginnt. Es geht u.a. um eine weitere Kreditaufnahme von 500 Milliarden Baht zur Stimulierung der Wirtschaft. Die Oppositionsparteien wollen die Regierung scharf kritisieren wegen der hohen Verschuldung des Landes.

Während des ersten Ausbruchs der Pandemie im vergangenen Jahr hatte die Regierung per Dekret Kredite in Höhe von 1 Billion Baht aufgenommen, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronakrise zu bekämpfen. Die Opposition hat die Regierung aufgefordert, das Budget des Verteidigungsministeriums in Höhe von 203 Milliarden Baht für das nächste Jahr zu kürzen und das Geld zur Bekämpfung der Pandemie umzuleiten.

Die erste Lesung des Haushaltsentwurfs über 3,1 Billionen Baht für das Fiskaljahr 2022 ist im Parlament für den 31. Mai und 2. Juni vorgesehen. Er stellt eine Kürzung der Ausgaben um etwa 5,6 Prozent im Vergleich zum laufenden Fiskaljahr dar.

Die führende Oppositionspartei Pheu Thai will gegen den Haushaltsentwurf stimmen, da die darin enthaltenen Ausgaben nicht ausreichen, um die anhaltende Viruskrise zu bekämpfen. Offenbar strebt die Opposition eine Misstrauensdebatte an, weil die Regierung bei der Bekämpfung der Pandemie und der wirtschaftlichen Erholung versagt habe, andererseits Gelder für nicht lebensnotwendige Dinge bereitstelle. Das Hauptziel wird das Verteidigungsministerium sein, dem im Budget 2022 50 Milliarden Baht mehr zugewiesen wurden als dem Gesundheitsministerium.

Die Opposition fordert die Parteien der Regierungskoalition auf, sich ihr anzuschließen und den Haushaltsplan abzulehnen, um so Premierminister Prayut Chan-o-cha zu zwingen, entweder zurückzutreten oder das Parlament aufzulösen, da er ohne einen legitimen Haushalt nicht weiterregieren kann.