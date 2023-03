Opferzahl von Zyklon «Freddy» steigt auf 676 in Malawi

LILONGWE: Die Zahl der Todesopfer in Malawi aufgrund des außergewöhnlich langanhaltenden Tropensturms «Freddy» ist auf 676 gestiegen. Das teilte das UN-Nothilfebüro Ocha am Freitag mit. Die Chancen, die weiterhin 537 vermissten Menschen zu finden, seien Behörden zufolge gering. Die Suche nach Überlebenden gehe weiter, hieß es, man rechne jedoch damit, dass die Opferzahl rund 1200 erreichen werde.

Viele ländliche Gegenden sind nach Angaben der lokalen Katastrophenschutzbehörde wegen Überschwemmungen und Schlammlawinen weiter vom Rest des Landes abgeschnitten. Einige Gebiete seien nur mit Hubschraubern oder Booten erreichbar.

«Freddy» war am 11. März zum zweiten Mal innerhalb eines Monats im Südosten Afrikas auf Land gestoßen und richtete in Malawi sowie im Nachbarland Mosambik große Schäden an. Ursprünglich hatte «Freddy» am 21. Februar erstmals Land erreicht - und zwar auf dem Inselstaat Madagaskar. Von dort zog der Sturm weiter nach Mosambik und anschließend zurück über den Indischen Ozean. Auch in Mosambik und Madagaskar kam es zu Todesfällen.

Im am stärksten betroffenen Malawi hat «Freddy» Behörden zufolge mehr als eine halbe Million Menschen in die Flucht getrieben. Etwa 1300 Schwerverletzte würden in Krankenhäusern behandelt. In Malawi können derzeit fast 500.000 Kinder nicht zur Schule gehen, wie die Hilfsorganisation Save the Children mitteilte.

Laut der Weltwetterorganisation (WMO) dürfte der Sturm der langlebigste Zyklon seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein. «Freddy» wurde am 6. Februar zum Zyklon erklärt. Der Süden Afrikas befindet sich derzeit in der Zyklon-Saison, die bis März oder April Regen und schwere Stürme mit sich bringen kann.