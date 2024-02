Von: Björn Jahner | 17.02.24

SONGKHLA: Am Samstag, 9. März und Sonntag, 10. März, jeweils um 19.00 Uhr, ist das „Open Air Kino“ des Goethe-Instituts Thailand zu Gast in der Yap Ihian Tchoi Library in der Altstadt von Songkhla im tiefen Süden des Landes.

Gezeigt werden vier deutschsprachige Filme mit thailändischen Untertiteln: Pamalandong Sa Danow (9. März), Orphea in Love (9. März), The Day of a Turning Tide (10. März), Aus meiner Haut (10. März). Der Eintritt ist frei.



Kontakt, Tel.: 02-108.8231/2, E-Mail. Mehr erfahren Sie beim Goethe-Institut Thailand.