Von: Björn Jahner | 27.02.22

BANGKOK: Noch bis zum 22. März werden im Open-Air-Kino im idyllischen Garten des Goethe-Instituts Bangkok, 18/1 Soi Goethe, Sathon, interessante, preisgekrönte und außergewöhnliche neue Filme gezeigt.

In der Pandemie ist es noch wichtiger als je zuvor, Partnerschaften zu stärken, weshalb das Goethe-Institut besonders froh ist, in diesem Jahr neue Partner dazugewonnen zu haben. Neben der Österreichischen und Schweizer Botschaft sind diesmal auch die Französische Botschaft in Zusammenarbeit mit Alliance Francaise sowie die Luxemburgische Botschaft mit dabei.



Darüber hinaus ist das internationale Bangkoker Dokumentarfilmfestival „BKK Doc Awards“ zu Gast im Open-Air-Kino und zeigt gleich drei preisgekrönte Filme der letzten Ausgabe des Festivals im Dezember 2021.

Die nächsten Termine des Open-Air-Kino

Dienstag, 1. März: „Große Freiheit“ (AT/DE 2021, Regie: Sebastian Meise).



„Große Freiheit“ (AT/DE 2021, Regie: Sebastian Meise). Montag, 7. März: „Le Brio“ (FR 2017, Regie: Yvan Attal).



„Le Brio“ (FR 2017, Regie: Yvan Attal). Dienstag, 8. März: „Contra“ (DE 2020, Regie: Sönke Wortmann).



„Contra“ (DE 2020, Regie: Sönke Wortmann). Dienstag, 15. März: „Berlin Alexanderplatz“ (DE 2020, Regie: Burhan Qurbani).



„Berlin Alexanderplatz“ (DE 2020, Regie: Burhan Qurbani). Dienstag, 22. März: „Dear Future Children“ (DE 2021, Regie: Franz Böhm).



Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und das Filmprogramm erfahren Sie beim Goethe-Institut Thailand.