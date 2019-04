Von: Björn Jahner | 17.04.19

So sieht es aus, wenn „Mister & Miss Blue Marlin“ Geburtstag feiern! Natürlich hatte Michael (r.) auch diesmal nichts dem Zufall überlassen und überraschte seine Gattin Sun (l.) zur Feier ihres 43. Lebensjahres am Montag mit einem Geburtstagskuchen.

PATTAYA: Nach dem erfolgreichen Umzug im letzten Jahr befindet sich die Blue Marlin Bar zwar immer noch in der Soi Wongamat in Naklua, jedoch nicht mehr ganz so versteckt wie zuvor.

Gute Nachbarschaft muss gepflegt werden und so mischten sich auch die Tätowierer von Bamboo Tattoo unter die Gäste.

„Raubfisch“ drohte erneut zu platzen

Verstecken braucht sich die bekannte Kneipe mit dem namensgebenden Raubfisch im Logo wohl kaum: Dank der neuen Lage, direkt im lebhaften Treiben der Soi 18, hat sie sich zu einem Publikumsmagneten in Naklua entwickelt, wovon sich Kneipengänger erst am Montag wieder überzeugen konnten.

Chefin Sun feierte ihren 43. Geburtstag und lud alle ihre Freunde, Stammgäste sowie natürlich auch alle neuen Gäste zum Mitzufeiern ein und sorgte – getreu dem Motto „Oops! … I Did It Again“! – dafür, dass die bekannte Bierbar auch diesmal wieder aus allen Nähten platzte. Kein Wunder, ist sie doch für ihre berauschenden Feste, familiäre Atmosphäre und viel gelobte (Gratis-)Beköstigung ihrer Partygäste mit einem Mix aus westlichen und thailändischen Speisen wohlbekannt.

Zwei bezaubernde Damen vom Grill versorgten die hungrigen Partygäste mit Thüringern, Burger und Currywurst mit Pommes-Rot-Weiß auf Bestellung.

Currywurst und Burger à discretion

In diesem Jahr hatte sich Sun's Gatte Michael etwas ganz Besonderes ausgedacht: statt den Partygästen „nur“ ein kostenloses Buffet zu kredenzen, verpflichtete er diesmal zusätzlich zwei Damen vom Grill von Uwe's Currywurst für das Catering, die den Gästen – frisch auf Wunsch – Thüringer Bratwürste, Hamburger sowie natürlich Currywürste zubereiteten! Dass „Mr. Blue Marlin“ mit seiner Idee einen wahren Volltreffer landete, war an den langen Schlangen vor dem Grill nicht zu übersehen!

„Heiße Würste“ nicht nur vom Grill...

Da man sich unter Kneipiers in Naklua natürlich kennt und schätzt, gaben sich auch viele andere bekannte Barbetreiber/innen ihr Stelldichein und gratulierten dem Geburtstagskind. Unter anderem Nok (Managerin) von der Big Daddy Bar (Soi Buakhao), Eaki und May von der gleichnamigen Eakie & May Bar (Naklua Rd.), Cake vom Sabai Café (Soi Roylang), Da von der Pit Bull Entertainment Group (Naklua Rd.) Tod und Team von der gleichnamigen Tod Bar (VIP Bar Center), Nok von der Tutti Frutti Bar (Naklua Rd.) und – nicht zu vergessen – Em und Rudi von TJ's Music Bar Naklua (Soi Wongamat), die auch diesmal ihre talentierten Ladyboy-Performer im Schlepptau hatten und das Geburtstagskind sowie natürlich auch die Gäste mit einer extravaganten Cabaretshow überraschten. Das langbeinige dritte Geschlecht verzauberte erneut alle Anwesenden mit schillernden Kostümen, viel nackter Haut sowie gekonnter Choreographie und stand seinen Fans nach der Show für gemeinsame Schnappschüsse zur Verfügung.

Wurst ist nicht gleich Wurst... Das dritte Geschlecht aus TJ's Music Bar zog die Blicke auf sich.

Staubrennpunkt erfordert Abstriche

Dass diesmal nicht die traditionelle Liveband mit Mo-Lam-Hits für Stimmung sorgte – der einzige Wermutstropfen – ist am neuen Standort in direkter Straßenlage begründet. So ist Platz in der stets zugeparkten und deshalb staugeplagten Soi Wongamat auch ohne Party bereits ein mangelndes Gut, weshalb erst gar nicht der Gedanke aufkommt, am Straßenrand auch noch eine Bühne aufzustellen! Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Viele Gäste fiebern bereits der nächsten Feier entgegen! So wird „Jungspund“ Michael am 6. August 38 Jahre alt und somit ist bereits die nächste Party in Sicht...

Fotos von Sun's Geburtstagsparty können auf der Facebook-Seite der Blue Marlin Bar angeschaut werden. Dort erfährt man auch alle Termine von anstehenden Partys.