Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Verkauf von alkoholischen Getränken über elektronische Kanäle ist ab 7. Dezember untersagt.

Das Verbot schließt den Direktverkauf, Überzeugungsversuche und die Online-Einführung alkoholischer Produkte ein, nicht jedoch elektronische Zahlungen. Das bedeutet, elektronische Geldbörsen können weiterhin für den Kauf alkoholischer Getränke in Einzelhandelsgeschäften verwendet werden. Wer gegen den Online-Verkauf verstößt, muss mit bis zu sechs Monaten Gefängnis und/oder einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht rechnen. Nach dem Gesetz ist der Verkauf von alkoholischen Getränken an Personen unter 20 Jahren und an Personen, die bereits betrunken sind, verboten.