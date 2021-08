Von: Björn Jahner | 01.08.21

In der Easy ABC Sprachschule Pattaya wird großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Schülern/-innen gelegt – auch beim Online-Unterricht! Die beiden deutschsprachigen Lehrerinnen Wimmy und Nam stehen live am Computer Rede und Antwort.

PATTAYA: Die Schulen auf, die Schulen zu. Dann wieder auf, kurz danach wieder zu. So geht das seit letztem Jahr hin und her. Auch in der Easy ABC Sprachschule Pattaya konnte dieses Jahr der Unterricht wegen der Corona-Beschränkungen lediglich zwei Monate in der Schule durchgeführt werden.

Da allen Bildungseinrichtungen von der Regierung die Möglichkeit zur Durchführung des Unterrichts online eingeräumt wird, erhalten in Thailand weder die Schulen noch die Lehrkräfte eine finanzielle Unterstützung durch den Staat gewährt. Dennoch zeigt die Erfahrung der letzten 18 Monate, dass nur wenige Schüler/-innen die Möglichkeit des ONLINE-Lernens in Anspruch nehmen. Aber warum eigentlich? Um die genauen Gründe dafür in Erfahrungen zu bringen, hat die Easy ABC Sprachschule Pattaya ihre Schüler-/innen befragt:

Vorurteile und Klischees

Weit verbreitet ist das Vorurteil, dass für ONLINE-Unterricht besondere Computerkenntnisse vorausgesetzt werden.

Es herrscht die Annahme, dass sich ONLINE-Unterricht auf das Anschauen eines Lehrvideos beschränkt und dass überhaupt kein Kontakt zum Lehrpersonal besteht.

Aufgrund der räumlichen Distanz bestehen grundsätzliche Zweifel am Lernerfolg bei ONLINE-Unterricht.

So sieht die Realität aus

Natürlich gibt es Anbieter von Thai-Onlinekursen, bei denen man eine Gebühr bezahlt und dann lediglich Zugang zu einem Lehrvideo erhält. In der Easy ABC Sprachschule Pattaya ist das jedoch anders: Zwei Lehrerinnen – Wimmy und Nam – unterrichten ihre Schüler/-innen beim Online-Unterricht live (ggf. per Chat-Funktion) und auf Deutsch, so dass sie sich problemlos auf das Thailernen konzentrieren können.

Um das Vorurteil zu entkräften, dass nur Schüler/-innen mit besonderen Computerkenntnissen für das ONLINE-Lernen geeignet sind, lädt die Easy ABC Sprachschule Pattaya jede Person zu einer ONLINE-Unterricht-Schnupperstunde ein, die ernsthaft interessiert ist, eine neue Fremdsprache wie Thai, Englisch, Deutsch oder Russisch zu erlernen – kostenlos und unverbindlich!

Kostenlose Schnupperstunde

Am Samstag, 7. August um 14.00 Uhr (Thai-Zeit) bietet die Easy ABC Sprachschule Pattaya eine Online-Schnupperstunde zum Thailernen mit ihren beiden deutschsprachigen Lehrerinnen Wimmy und Nam an. Der ONLINE-Unterricht erfolgt über das Videotelefonkonferenz-Softwareprogramm ZOOM.

Interessierte Personen melden sich einfach HIER an und erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit dem Teilnahme-Link. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte man nicht allzu lange warten.

Am Samstag, 7. August kli­cken die Probeschüler/-innen ab 13.30 Uhr (Thai-Zeit) / 08.30 Uhr (MEZ) einfach auf diesen Link und erhalten dann Zugang zum virtuellen Warteraum. Pünktlich um 14.00 Uhr (Thai-Zeit) erfolgt der Sicht- und Chatkontakt mit den beiden Lehrerinnen Wimmy und Nam. Einen Tag vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer/-innen außerdem eine Erinnerungs-E-Mail zugeschickt, damit sie den ONLINE-Unterricht nicht verpassen.

Für die Teilnahme vorausgesetzt werden lediglich einfache Computerkenntnisse sowie ein Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone.

Weltweite Teilnahme möglich

Egal, wo man sich auch gerade auf der Welt befindet – ob in Thailand, dort vielleicht sogar in einem ASQ-Hotel oder in Deutschland, Österreich und der Schweiz – die Easy ABC Sprachschule Pattaya freut sich darauf, allen Teilnehmern/-innen der Online-Schnupperstunde zum Thailernen aufzeigen zu dürfen, wie einfach, effektiv und interessant ONLINE-Unterricht sein kann.

Falls die Nachfrage die Kapazität übersteigen sollte, wird die Easy ABC Sprachschule Pattaya selbstverständlich einen zusätzlichen Termin bekanntgeben, damit alle Anmeldungen berücksichtigt werden können. Des Weiteren sind auch kostenlose Online-Schnupperstunden für Deutsch, Englisch- und Russisch geplant.

Übrigens: Am Ende der Schnupperstunde hält die Easy ABC Sprachschule Pattaya eine tolle Überraschung für alle Teilnehmer/-innen bereit! Mehr erfahren Sie bei der Easy ABC Sprachschule Pattaya.