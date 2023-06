Online-Riese Alibaba löst überraschend langjährigen Chef Zhang ab

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.23

HANGZHOU: Nach acht Jahren an der Unternehmensspitze wird Alibaba-Chef Daniel Zhang überraschend ausgewechselt. Die Führung des chinesischen E-Commerce-Riesen soll laut Mitteilung vom Dienstag zum 10. September Eddie Wu übernehmen, der zuletzt die konzerneigenen Handelsplattformen Taobao und Tmall leitete. Ebenfalls zu diesem Termin rückt auf Zhangs Platz als Chef des Verwaltungsrats mit Joseph Tsai sein bisheriger Stellvertreter in dem Gremium - der Manager gilt zugleich als langjähriger Vertrauter von Alibaba-Mitbegründer Jack Ma. Zhang soll weiter das Cloudgeschäft leiten.

Einige Beobachter sehen den Personalwechsel kritisch, zumal Zhangs überraschender Abgang in einer Zeit des Umbruchs kommt. Der Konzern kämpft nach dem Abflauen der Pandemie mit Marktanteilsverlusten und hatte drei Quartale infolge ein einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Im März hatte der Online-Händler eine tiefgreifende Umstrukturierung und die Aufspaltung in sechs Bereiche angekündigt - mit dem Ziel, das eigene Wachstum anzukurbeln und eigenständige Marktführer in Bereichen wie Cloud Computing und Logistik bis zum internationalen Handel zu schaffen. Der Plan galt als große Vision des nun scheidenden Alibaba-Chefs.