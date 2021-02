Online-Plattform Reddit erhält millionenschwere Finanzspritze

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.21

SAN FRANCISCO: Die als Sammelplatz für Hobby-Anleger durch die jüngsten Börsenturbulenzen in den Fokus geratene Online-Plattform Reddit hat sich frisches Geld besorgt. Mehr als 250 Millionen Dollar (207 Mio Euro) seien bei Investoren eingeworben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag in San Francisco mit.

Laut US-Medien wurde Reddit mit sechs Milliarden Dollar bewertet, was einer Verdopplung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde vom Februar 2019 entspreche. Das 2005 gegründete Unternehmen gilt als größte Online-Diskussionsplattform und verzeichnet starken Zulauf. Reddit zählte zuletzt über 52 Millionen täglich aktive Nutzer.

Ein wichtiger Grund für den jüngsten Andrang ist das Forum «Wallstreetbets» - ein Tummelplatz für Kleinanleger, die sich im Internet organisieren. Die Hobby-Spekulanten hatten sich zuletzt bei Wetten auf Aktien wie der des Videospielhändlers Gamestop ein spektakuläres Kräftemessen mit einigen großen Hedgefonds geliefert.