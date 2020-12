Online-HIV-Testplattform ein Erfolg

Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.20

BANGKOK: Die Mahidol-Universität ermöglicht Risikopersonen Tests über eine Online-HIV-Testplattform, ohne ein Krankenhaus zu besuchen.

„Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass sich etwa ein Drittel der männlichen Teenager Bangkoks, die homosexuellen Geschlechtsverkehr haben, unwissentlich mit HIV infiziert haben", sagte Asst Prof. Thomas Guadamuz, Leiter des Centre of Excellence in Research on Gender, Sexuality and Health an der Fakultät für Sozial- und Geisteswissenschaften der Mahidol-Universität. In der thailändischen Gesellschaft würden diejenigen, die positiv auf HIV getestet werden, oft diskriminiert. Das bedeute, dass Menschen mit riskantem Verhalten unter Umständen nicht mehr bereit wären, sich im Krankenhaus testen zu lassen.

Das Zentrum für Gender-, Sexualitäts- und Gesundheitsforschung entwickelt derzeit eine Online-Plattform, die HIV-Tests mit Hilfe von Technologien wie Videokonferenzen anbietet, damit sich Risikopersonen zu Hause testen lassen können. Die Kandidaten werden laut dem Professor angewiesen, eine Blutprobe auf einem Stück sterilem Papier abzugeben und diese an das Klinische Forschungszentrum, Abteilung Medizinische Wissenschaften, zu schicken. Das Zentrum wird einen HIV-Schnelltest an der Probe durchführen und das Ergebnis dem Kandidaten über einen elektronischen Kanal seiner Wahl zusenden.

Guadamuz fügte hinzu, dass das Pilotprojekt von homosexuellen Männern gut aufgenommen wurde. Viele würden die Plattform nutzen, um ihr Blut periodisch zu testen. „Wir hoffen, dass das Projekt dazu beitragen wird, die Ausbreitung von HIV/Aids in Thailand einzudämmen und das „90-90-90"-Ziel des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen (UNAIDS) zu HIV/Aids zu erreichen.

Bis 2030 will UNAIDS, dass 90 Prozent der Menschen, die mit HIV leben, ihren HIV-Status kennen, dass 90 Prozent aller Menschen, bei denen HIV diagnostiziert wurde, eine antiretrovirale Therapie erhalten und dass 90 Prozent aller Menschen, die eine antiretrovirale Therapie erhalten, eine Virusunterdrückung erhalten.