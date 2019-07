Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

BANGKOK: Laut einem Bericht der Vereinten Nationen entwickelt sich Thailand zu einem Zentrum für den Online-Markt von gefälschten Markenartikeln.

Mit dem Aufkommen des elektronischen Handels und der Paketzustellung importieren europäische Geschäftsleute zunehmend gefälschte Kleidung und andere Waren aus Thailand, indem sie online bestellen, heißt es beim Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität (UNODC). „Gefälschte Kleidung und Stoffe, die in Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam hergestellt wurden, werden direkt nach Europa und in andere globale Märkte exportiert. Thailand ist in dieser Hinsicht speziell mit den Märkten in Großbritannien und Deutschland verbunden", so das UNODC.

Das Wachstum der E-Commerce-Websites, der sozialen Medien und der Paketzustellung über Post- und Expressfrachtdienste hat den Verkauf von gefälschten Waren erheblich vereinfacht. Nach Angaben der Europäischen Kommission ist Thailand der drittgrößte Benutzer von Post- und Kurierdiensten, der gefälschte Waren nach Europa exportiert, hinter China und Singapur. Thailändische Onlineshops sind speziell auf den britischen und den deutschen Markt ausgerichtet. Gefälschte Waren, die aus Thailand exportiert werden, beschränken sich nicht nur auf Luxusbekleidung, Accessoires und Elektronik, sondern umfassen auch Lebensmittel, Alkohol, Industrieteile und Kosmetika, berichtet „Khao Sod“.

Thailand exportiert weiter gefälschte Gesundheitsprodukte sowie Doping- oder anabole Substanzen, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierarzneimitteln und Tabletten für erektile Dysfunktion wie Kamagra. Sie werden im Internet gekauft und hauptsächlich per Express- oder Postfracht illegal nach Europa versandt.