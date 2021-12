Von: Björn Jahner | 21.12.21

Fotos: The Nation

PHUKET: Die thailändische Nationalparkbehörde veröffentlichte am Montag auf Facebook eine Anleitung, wie man mit der QueQ-App einen Besuch in 14 Nationalparks buchen kann, die sich entlang der Küste der Andamanensee in sechs Provinzen befinden – Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phang Nga, Phuket, Trang und Satun.

Um gemäß den Seuchenschutzbestimmungen Überfüllungen in den Nationalparks zu vermeiden, müssen sich alle Besucher seit dem 20. November vorab eine Online-Reservierung vornehmen. Sie erfolgt in vier Schritten:

1. Öffnen Sie die QueQ-App (Google Play / App Store) und suchen Sie nach dem Namen des Nationalparks.

2. Wählen Sie die touristischen Attraktionen, die Sie besuchen möchten.

3. Geben Sie Ihre persönlichen Informationen wie Namen, Handynummer, Anzahl der Besucher und Fahrzeugtyp ein.

4. Wählen Sie das gewünschte Datum und Zeitfenster.