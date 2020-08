Von: Björn Jahner | 02.08.20

BANGKOK/CHIANG MAI: Das Shangri-La Hotel in Bangkok und Chiang Mai bietet aktuell die Promotion „One For Two“ an. Unter dem Motto „Eine Nacht buchen, zwei Nächte bleiben“, erhalten die Gäste zum Startpreis von 3.500 B. eine Übernachtung in einem Deluxe Room sowie eine weitere Übernachtung gratis dazu.

Das Angebot gilt auch für höhere Zimmerkategorien zum entsprechend höheren Preis. Die Promotion beinhaltet kein Frühstück (590 B. net. Person). Zwei Kinder unter 12 Jahren können im Zimmer ihrer Eltern gratis übernachten. Für eine dritte Person wird ein Preisaufschlag von 500 B./ Nacht erhoben. Das Angebot gilt vom 1. August bis zum 30. November.

Weitere Auskünfte erhält man unter den Rufnummern 02-236.7777 (Bangkok) und 053-253.888 (Chiang Mai).