HUA HIN: Drei britische Touristen, die positiv auf Omikron getestet wurden, stellen die ersten Fälle der neuen Covid-19-Variante in Hua Hin dar, informierte Prachuap Khiri Khans Gouverneur am Freitag (24. Dezember) die Presse.



Die Patienten gehörten zu zwei verschiedenen Touristengruppen, die nach Thailand gereist waren. Beide Gruppen erreichten das Königreich am 26. November bzw. 3. Dezember über die „Phuket Sandbox“.



Die erste Gruppe flog von Phuket zum Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi und reiste am 6. Dezember mit dem Taxi weiter nach Cha Am, wo sie bis zum 11. Dezember bei Freunden unterkam.



Die zweite Gruppe wohnte zwischen dem 12. und 15. Dezember in Hua Hin in einer SHA-Unterkunft. Dem Gouverneur folgend habe die Gruppe in fünf verschiedenen Restaurants gegessen und öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Weitere Einzelheiten zu dem Fall wurden nicht bekanntgegeben.



Er rief die Öffentlichkeit auf, nicht in Panik zu geraten, nachdem die Omikron-Fälle bekannt wurden. Die Behörden würden alle Hebel in Bewegung setzen, um die Ausbreitung der neuen Covid-19-Variante in Hua Hin und Cha-am zu verhindern, versicherte der Gouverneur.