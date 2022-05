Von: Björn Jahner | 31.05.22

BANGKOK/MUSCAT: Eine Thailänderin ist Berichten zufolge in Oman gestorben, nachdem sie von ihrem Ehemann während eines Streits aus dem vierten Stock eines Wohnhauses geworfen wurde.

Das Opfer wurde als Suparat N., 30, aus Sakon Nakhon identifiziert.

Nach Angaben von Palida Ruamkham, Minister-Beraterin für Arbeitsangelegenheiten an der Königlich Thailändischen Botschaft in Abu Dhabi, reiste Khun Suparat mit einem Touristenvisum in den Oman ein, arbeitete aber als Masseurin in einem thailändischen Massagesalon in dem Land im Nahen Osten, so Arbeitsminister Suchart Chomklin.

Es hieß weiter, sie sei in den Oman gezogen, weil sie ihren psychisch kranken Vater und ihre beiden Kinder finanziell unterstützen wollte, die in Thailand leben.

Die Tragödie erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, nachdem ein Facebook-Nutzer mit dem Account-Namen „Pawarisa Oil“ Bilder von der Leiche der Thailänderin gepostet hatte, die angeblich auf dem Bürgersteig vor einem Wohnblock lag.

In dem Posting wurde behauptet, Khun Suparat sei von ihrem Ehemann aus dem vierten Stock des Wohnblocks geworfen worden, nachdem er sie körperlich angegriffen hatte.

Nach Angaben der königlich-thailändischen Botschaft in Muscat warten die Beamten nun auf das Ergebnis der Ermittlungen der omanischen Polizei, nachdem sie von der örtlichen Polizei darüber informiert wurden, dass Khun Suparat vom Balkon gestürzt war.

Ihr Leichnam befindet sich derzeit in einem örtlichen Krankenhaus, und die örtliche Polizei teilte mit, dass sie die Leiche erst freigeben werde, wenn die Todesursache geklärt sei.

Die Ermittlungen könnten zwischen einer Woche und einem Monat dauern, hieß es.

Naruchai Ninnad, Direktor der Abteilung für den Schutz thailändischer Staatsangehöriger im Ausland der Abteilung für konsularische Angelegenheiten, teilte der Presse mit, die Königlich Thailändische Botschaft in Muscat habe sich mit Suparats Familie in Sakon Nakhon in Verbindung gesetzt, um sie zu fragen, ob sie ihre Leiche lieber im Oman einäschern oder nach Thailand zurückbringen lassen wolle.

Khun Suchart informierte auch, dass er die die Büros für Arbeitsangelegenheiten im Ausland angewiesen habe, ihre Bemühungen um thailändische Arbeitnehmer im Ausland zu verstärken.

Er fügte hinzu, er habe sich mit dem Büro für Arbeitsangelegenheiten in Suparats Heimatstadt Sakon Nakhon in Verbindung gesetzt, um die Angehörigen über die ihnen zustehende Unterstützung und Entschädigung zu informieren.

Nach Angaben des Arbeitsamtes arbeiten derzeit 112 Thais im Oman. Die meisten von ihnen sind in Massagesalons, Bauunternehmen und Restaurants beschäftigt. Ihr Durchschnittseinkommen liegt zwischen 30.000 und 60.000 Baht pro Monat.