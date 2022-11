PHUKET: Oman Air hat ihren ersten Flug nach Phuket im Rahmen ihrer neuen, viermal wöchentlich stattfindenden Verbindung aufgenommen. Aus diesem Anlass veranstaltete die Fluggesellschaft eine Zeremonie an ihren First- und Business-Class-Check-in-Schaltern am Muscat International Airport.

Omans Flaggschiff fliegt viermal wöchentlich – dienstags, donnerstags und samstags (2x) – nach Phuket im Süden Thailands. Der erste Flug startete am Dienstag (15. November 2022) vom Muscat International Airport (MCT) um 09.40 Uhr und landete um ca. 18.50 Uhr auf dem Phuket International Airport (HKT).





Aboudy Nasser, Chief Commercial Officer von Oman Air, sagte gegenüber der Presse:

„Als Teil unseres Erweiterungsprogramms des Streckennetzes werden unsere neuen Flüge die große Nachfrage nach Passagierflügen zwischen Muscat und Phuket befriedigen, insbesondere während der Winterhochsaison. Phuket ist mit seiner Natur, seiner Kultur und seinen zahlreichen Aktivitäten ein ideales Reiseziel für Familien, das nur fünf Stunden von Muscat entfernt liegt und eine großartige Option für einen Kurzurlaub darstellt. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Gäste eingehen, sie mit ihren Wunschzielen in Verbindung bringen und ihr Reiseerlebnis verbessern.“

Phuket ist nach Bangkok die zweitwichtigste thailändische Destination für internationale Besucher und das beliebtestes Strandurlaubsziel des Königreichs. Vor der Pandemie zog Phuket jährlich über neun Millionen Touristen an und ist mit über vier Millionen Besuchern in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 auf dem besten Weg zur vollständigen Erholung.





Laut einem Bericht des Luftfahrtmagazins „Simple Flying“ erwartet der internationale Flughafen Phuket in diesem Winter bis zu 30.000 Passagiere pro Tag, da die Touristen in der Hochsaison in das Land des Lächelns strömen. Tickets sind ab sofort erhältlich – Economy-Tarife beginnen bei 776 US-Dollar und Business-Class-Sitze bei 1.688 US-Dollar, jeweils inklusive Steuern.

Oman Air wird auf dieser Strecke ihre Boeing 737 MAX-Flotte einsetzen. Die Fluggesellschaft verfügt derzeit über eine Flotte von 11 Boeing 737 MAX 8 mit einem Durchschnittsalter von weniger als vier Jahren. Die MAX-Flotte der Fluggesellschaft bietet Platz für 162 Passagiere – 12 in der Business-Class und 150 in der Economy-Class.



Der Flugplan Muscat–Phuket sieht wie folgt aus:

Dienstag: Abflug in MCT um 09.40 Uhr, Ankunft in HKT um 18.50 Uhr.

Abflug in MCT um 09.40 Uhr, Ankunft in HKT um 18.50 Uhr. Donnerstag: Abflug in MCT um 22.50 Uhr, Ankunft in HKT um 08.00 Uhr (+1).

Abflug in MCT um 22.50 Uhr, Ankunft in HKT um 08.00 Uhr (+1). Samstag (2x): Abflug in MCT um 09.40 Uhr und 22.50 Uhr, Ankunft in HKT um 18.50 Uhr bzw. 08.00 Uhr (+1).

Die Airline aus dem Nahen Osten bietet auch Linienflüge in die thailändische Hauptstadt an. Nachdem der Flugbetrieb nach Bangkok wegen der Pandemie ausgesetzt worden war, kehrte Oman Air im November 2021 in die „Stadt der Engel zurück“ und bietet derzeit drei Direktflüge pro Woche zwischen Muscat und dem internationalen Flughafen Bangkok Suvarnabhumi (BKK) an.





Seit der Öffnung des thailändischen Flughafens für internationale Reisende im vergangenen November und die Abschaffung der komplizierten Anforderung des „Thailand Pass“ hat die thailändische Tourismusindustrie einen starken Zustrom von Besuchern erlebt. Besucher müssen seit Oktober bei der Einreise auch keine Covid-19-Nachweise mehr vorlegen.