Von: Björn Jahner | 29.02.20

PATTAYA: In Tokio wird in diesem Jahr die 31. Olympiade der Neuzeit mit 51 Disziplinen ausgetragen. Im Vergleich dazu präsentierte sich die zweite BZ-Olympiade am 15. Februar im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) in Naklua mit drei Disziplinen – Billard, Boule und Golf – um einiges kompakter.

Den 15 Teilnehmern winkten Preise im Gesamtwert von über 10.000 Baht. Neben dem Ticket für einen Gruppenkurs der Sprachschule Easy ABC gab es je zwei Eintrittskarten für die Alcazar Cabaret Show und zwei Gutscheine für das Health Land Spa & Massage zu gewinnen.

Khun Jacks eingespieltes Service-Team versorgte die Teilnehmer und Zuschauer mit Kaffee und Kuchen.

In der Einzelwertung erkämpfte sich Pool-Profi Sepp mit 70 von 108 möglichen Punkten die Goldmedaille, gefolgt von Tire mit 56 Punkten (Silber) und Pauli mit 50 Punkten (Bronze). In der Gruppenwertung glänzte das blaue Team mit 330 Punkten mit einem deutlichen Vorsprung zum weißen Team, das sich mit 284 Punkten geschlagen geben musste. Alle Teamspieler erhielten für ihren Einsatz einen Restaurant-Gutschein vom Casa Pascal im Wert von jeweils 500 Baht. Der jüngste Olympiateilnehmer, der achtjährige Ken, erhielt als Ehrenpreis eine große, bunte Wanduhr.

Volkslieder und Schlachtrufe

In der Pause stimmte Wolfram Reda mit seinem BZ-Chor die beiden deutschen Volkslieder „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Die Gedanken sind frei“ an. Mit ihrer euphorischen Singfreudigkeit boten sie den Schlachtrufen der Teilnehmer und Zuschauer Paroli.

Dank dem achtjährigen Ken wurde der Altersdurchschnitt der Olympia-Teilnehmer sehr stark nach unten gesenkt.

Wirt Thomas Seeland vom Bramburi Restaurant spendete für die gastronomische Versorgung der hungrigen Olympiateilnehmer und Zuschauer kiloweise Bratwürste und Steaks, die Bäckerei German Bake For You steuerte die Brötchen bei. Khun Jack und sein eingespieltes Team sorgten dafür, dass die begehrten Fleischwaren zügig auf den Grill kamen, damit niemand lange warten musste, und versorgten die Besucher mit Kaffee und Kuchen.

Events sichern den Erhalt des Zentrums

Um die 70 Gäste und Teilnehmer genossen einen spannenden, lustigen und gemütlichen Nachmittag aus der Eventregie des BZ-Förderkreises, der vor einigen Jahren gegründet wurde, um mit abwechslungsreichen Veranstaltungen und Aktivitäten finanzielle Mittel für den Erhalt der Einrichtung aufzubringen. Großer Dank gilt Joachim Albrecht, der die BZ-Olympiade geplant, organisiert und moderiert hatte, seinen fleißigen Mitstreitern Marianne, Yuy, Ecki, René, Werner und Wolfgang sowie natürlich allen Sponsoren, die mit ihrem Engagement die Durchführung der Veranstaltung ermöglicht haben.

Das Begegnungszentrum Pattaya befindet sich nur wenige Meter von der Naklua Road entfernt in der „Soi Borussia Park“ (zw. Soi 11 & 13) und hat dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Begegnungszentrum Pattaya.