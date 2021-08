Olympia: Magere Ausbeute fÃ¼r Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die 41 thailändischen Athleten haben bei den Olympischen Spielen in Tokio mit nur einer Gold- und einer Bronzemedaille enttäuscht. Zwei Medaillen sind die niedrigste Zahl an olympischen Podiumsplätzen, die das Land in den letzten 25 Jahren errungen hat: seit den Spielen von Atlanta 1996, die Thailand mit dem gleichen Ergebnis - einer Gold- und einer Bronzemedaille - abschloss.

Nur Panipak Wongpatanakit im Taekwondo der Frauen und Sudaporn Seesondee im Boxen der Frauen holten Medaillen - Gold bzw. Bronze. Beide Frauen schrieben ein neues Kapitel in der thailändischen Sportgeschichte: Panipak ist die erste Taekwondo-Vertreterin des Landes, die eine olympische Goldmedaille gewann, und Sudaporn die erste thailändische Boxerin, die eine Medaille holte.

Die magere Ausbeute in Tokio kommt nicht überraschend, nachdem das Gewichtheberteam, das zwei Goldmedaillen bei den Spielen 2016 in Rio gewonnen hatte, von internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen wurde. Mehrere thailändische Heber waren bei den Weltmeisterschaften 2019 positiv auf verbotene Substanzen getestet worden.

Die Sportverbände hatten allerdings bei Badminton, Golf und Boxen der Männer auf Medaillen gehofft. Thailändische Boxer kehrten bislang von Olympischen Spielen mit viermal Gold, viermal Silber und siebenmal Bronze zurück. Doch in Tokio setzte sich der Niedergang fort. Auch die Spiele in Rio 2016 beendete das Team mit leeren Händen und hat seit dem Olympiasieg von Somjit Jongjohor in Peking vor 13 Jahren kein Gold mehr geholt.