BANGKOK: Die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern als offiziellen Regionalpartner von Häfele (Thailand) Co. Ltd. hat deutschen Fußballfans in Bangkok nach der Teilnahme der Bayern-Legende Giovane Elber beim Fest der Deutschen am 9. Februar im Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park innerhalb von nur wenigen Wochen einen weiteren Besuch eines ehemaligen Bayern-Stars in der thailändischen Hauptstadt beschert: Oliver Kahn, dreifacher Welttorhüter und legendärer Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Bundesliga-Kommentar vom Experten

Anlass war ein Bundesliga-Live-Watch-Event am 16. März im Häfele Design Studio in der Sukhumvit Road Soi 64, auf dem der „Titan“ das Match Schalke 04 vs. RB Leipzig mit geladenen VIP-Kunden und Gästen gemeinsam verfolgte. Kahn nutzte den Anlass auch, um den Gästen einen Einblick in das Bundesliga-Fan-Festival am Einkaufszentrum CentralWorld zu geben und ließ es sich nicht nehmen, als Experte das übertragene Bundesligaspiel zu kommentieren. In der Halbzeit überreichte er den Gewinnern des Fan-Gewinnspiels ihre Preise und traf sich mit den fünf überglücklichen Gewinnern des Häfele-Facebook-Gewinnspiels zum persönlichen „Meet & Greet“.

Eine Bayern-Legende kommt selten allein

Als Überraschungsgast war mit Klaus Augenthaler eine weitere Legende des FC Bayern präsent. Beide stellten sich geduldig für gemeinsame Fotos mit ihren Bangkoker Fans zur Verfügung, beantworteten viele Fragen und unterzeichneten fleißig Autogramme. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, die kulinarisch mit leckerem Finger-Food von Chef Katja vom Sanae Beach Resort in Hua Hin abgerundet wurde. Infos: www.hafele.com/th/en.