Von: Björn Jahner | 11.12.22



HUA HIN: Das Wochenende vom 16. bis 18. Dezember 2022 sollten sich Fans betagter Klassiker auf vier Rädern dick und fett im Kalender anstreichen: Die Vintage Car Association richtet bereits zum 20. Mal ihre aufsehenerregende Oldtimer-Parade durch Hua Hin aus.

Als Veranstaltungsort für die „Hua Hin Vintage Car Parade“ dient das Dusit Thani Hua Hin, wo die Besucher am Meer in die Welt der automobilen Schätze hineinschnuppern können.

„Die Oldtimerparade von Hua Hin geht in ihr 20. Jahr und in diesem Jahr haben wir mit dem Dusit Thani Hua Hin Hotel einen neuen Partner gefunden“, informierte Kwanchai Paphatphong, Präsident des Vintage Car Club of Thailand, die Presse.

Mit der außergewöhnlichen Veranstaltung soll nicht nur in Hua Hin der Tourismus angekurbelt werden, sondern in der gesamten Region – von Phetchaburi bis Prachuap Khiri Khan.

Die Oldtimerparade wird auch dieses Jahr wieder von der Handelskammer von Phetchaburi, der Stadtverwaltung von Cha-am, der Stadtverwaltung von Hua Hin und der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) unterstützt, so Khun Kwanchai.

Die sehenswerte Veranstaltung steht unter dem Motto „Turn Back the Clock... Feel the Breezes... Enjoy the Sea Views“. Sowohl in Hua Hin als auch Cha-am können Einheimische und Touristen eine große Auswahl an wertvollen und seltenen Oldtimern bestaunen.

Foto: Vintage Car Club of Thailand

Die diesjährige Veranstaltung beginnt offiziell am Freitag, 16. Dezember 2022 mit einer Oldtimer-Karawane legendärer Fahrzeuge des Auto Rendezvous Museum in der Pracha Uthit Road in Bangkok zum Dusit Thani Hua Hin. Auf dem Weg zum Ziel werden Zwischenstopps im Kaeng-Krachan-Nationalpark und im Monsoon-Valley-Weinbaugebiet eingelegt.

Am Samstag, 17. Dezember 2022 wird das Dusit Thani Hua Hin zwischen 15.00 und 16.30 Uhr Aktivitäten vorbereiten, im Rahmen derer die Besucher aus nächster Nähre besichtigen können. Darüber hinaus werden Mitfahrten mit einigen der ausgestellten Oldtimer angeboten.

In den Abendstunden wird ein exklusives Gala-Dinner im Dusit Thani Hua Hin ausgerichtet. Darüber hinaus wird das Hotel am Samstagabend ein spezielles Gala-Dinner mit einem umfangreichen Buffet und Konzert mit der Sensation Band veranstalten.

Tickets für das Gala-Dinner können bei Kru Girl unter der Telefonnummer 089-130.6150 gebucht werden. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Christlichen Stiftung für Blinde in Thailand und der Ban Wang Koi School in Thap Thai, Hua Hin, zugute. Weitere Informationen erhalten Sie auf Facebook.