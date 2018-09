Von: Björn Jahner | 18.09.18

In den nächsten Monaten begrüßt das Team des Old German Beerhouse seine Gäste im neuen Lokal in der Soi 13. Foto: Old German Beerhouse

BANGKOK: Das Old German Beerhouse in der Sukhumvit Road Soi 11 wird ab dem 1. Oktober wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Freunde, neue und Stammgäste der deutschen Institution im Herzen der Hauptstadt brauchen dennoch nicht auf ihre Lieblingsspeisen zu verzichten.

Während der Renovierungsphase begrüßt das bewährte Team seine Gäste im neuen Restaurant Old German Beerhouse on 13, das sich nur eine Straße weiter in der Su­khumvit Road Soi 13 befindet (nahe der Sportsman Bar) und sich vom alten Standort aus unkompliziert durch die Abkürzung durch das Ambassador Hotel erreichen lässt. Natürlich werden auch hier alle Sport-Live-Übertragungen gezeigt. Für Autofahrer stehen ausreichend Parkplätze im benachbarten The Trendy Office Building zur Verfügung.



Das Soft Opening findet Ende September statt, das Grand Opening am Samstag, 6. Oktober. Das Old German Beerhouse in der Soi 11 wird frisch renoviert zum Jahresbeginn 2019 am alten Standort wiedereröffnet. Beide Restaurants haben täglich von 8 bis 2 Uhr geöffnet.



Kontakt, Tel.: 02-651.3838 (Soi 11), 02-168.7898 (Soi 13). Infos: www.ogb-bangkok.com.