Von: Björn Jahner | 06.05.20

Ab sofort kann im Old German Beerhouse on 13 wieder im Lokal gespeist werden. Foto: OGB

BANGKOK: Das Team vom Old German Beerhouse freut sich, ab sofort wieder Gäste unter Beachtung der COVID-19-Gesundheitsvorschriften begrüßen zu dürfen.

Die OGB-Filiale in der Sukhumvit Road Soi 13 hat täglich von 08.00–20.00 Uhr geöffnet, OGB-Schwesterlokal in der Sukhumvit Road Soi 11 wird in den nächsten Tagen den Restaurantbetrieb aufnehmen.



„3 für 2“-Sommeraktion verlängert



Aufgrund der großen Nachfrage wurde die „3 für 2“-Sommeraktion für Speisen zum Mitnehmen und Lieferung bis zum 15. Mai verlängert.



Für weitere Informationen zum Restaurantbetrieb in Corona-Zeiten und zur Sommeraktion besuchen Sie die Webseite vom Old German Beerhouse.

Old German Beerhouse on 11

Eleven Hotel Bangkok, 11 Sukhumvit Road Soi 11, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.

Old German Beerhouse on 13

The Trendy Building, 10/23 Sukhumvit Road Soi 13, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.