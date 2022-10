Von: Björn Jahner | 07.10.22



BANGKOK/PATTAYA/HUA HIN: Seine Internationalität zeigt das Oktoberfest nicht nur durch die Sprachvielfalt in den Festzelten auf der Theresienwiese in München, sondern auch durch die große Zahl an nachahmenden Veranstaltungen weltweit.

Rund 2.000 Oktoberfeste gibt es rund um den Globus und auch in Thailand wird dieses Jahr endlich wieder gesungen, getanzt und geschunkelt.

Eine Übersicht zu ausgewählten Okktoberfesten in Thailand: