Von: Björn Jahner | 14.11.23

PATTAYA: Das Café Leckerle veranstaltet am Samstag, 25. November ab 18.00 Uhr ein fröhliches Oktoberfest in der einladenden Plaza des Windmill Resort Hotels an der Naklua Road.

Deutsche Musikanten werden für Megastimmung sorgen. Abgerundet wird die Feier mit leckeren bayrischen Gerichten. Eine Reservierung wird dringend empfohlen unter der Rufnummer 033-001.755. Infos: facebook.com/leckerlepattaya.