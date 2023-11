Von: Björn Jahner | 02.11.23

PATTAYA: Im Restaurant Klein Heidelberg in der Soi Wongamat (Soi 18) in Naklua wird am Samstag, 11. November ab 18.00 Uhr ein ausgelassenes Oktoberfest mit Livemusik und viel, viel Spaß veranstaltet!

Serviert werden deftige bayrische Schmankerln. Das wird „a mords gaudi“! Eine Reservierung wird dringend empfohlen, Tel.: 038-370.756. Mehr erfahren Sie unter Klein Heidelberg auf Facebook.