Von: Björn Jahner | 03.10.23

PATTAYA: O'zapft is!! Am Samstag, 14. Oktober 2023 ab 11.00 Uhr veranstalten Pepi und Lamai ein ausgelassenes Oktoberfest im Bramburi Restaurant in Naklua.

Die Besucher dürfen sich auf deftige Oktoberfest-Spezialitäten wie Hofbräu-Bier, Haxen, Hendl, Weißwurst, Leberkäse und Brezen freuen.

Für ausgelassene Festzeltstimmung wird mit Livemusik gesorgt.

Foto: BRamburi Restaurant

Eine Reservierung unter 061-563.9253 oder 062-472.7092 wird dringend empfohlen!

Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12 (Karte), Pattaya. Mehr erfahren Sie unter Bramburi Restaurant auf Facebook.