Von: Björn Jahner | 26.09.22

PATTAYA: Am Samstag, 8. Oktober 2022 ab 18.00 Uhr veranstalten das Restaurant Bazi und Café Leckerle in der Soi 33 in Naklua – traditionell die „deutsche Meile“ der Stadt – ein zünftiges Oktoberfest.

Die Besucher dürfen sich auf ein bayerisches Spezialitätenmenü sowie ausgelassene Wiesn-Stimmung mit Live-Musik freuen.

Eine telefonische Tischreservierung wird dringend empfohlen (Bazi Tel.: 038-370.698 / Leckerle Tel.: 038-415.055). Mehr auf Facebook.