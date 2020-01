Oktoberfest an Karneval im Pfarrhausgarten

Von: Björn Jahner | 08.01.20

BANGKOK: An Karneval steht die Welt ja meistens etwas auf dem Kopf. Da macht die katholische Gemeinde natürlich mit und verbindet das Sinnvolle mit dem Angenehmen. Deshalb unbedingt vormerken:

Pfarrer Jörg Dunsbach lädt die Gemeinde am Sonntag, 23. Februar um 10.30 Uhr herzlich ein zur Messe im Pfarrhausgarten und anschließendem Frühschoppen als Oktoberfest, zu dem es bei Jazz-Musik passenderweise Weißwurst, süßen Senf und Brezeln geben wird. Es wird auch an Getränken nicht fehlen - mit besten Dank an Holland-Bier!

Dress-Code: Kostümzwang besteht nicht - Dirndel und Lederhosen werden aber gerne gesehen!