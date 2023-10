Von: Björn Jahner | 06.10.23

SATTAHIP: Im The Bikers Café Thailand in Sattahip werden im Oktober zwei Gerichte des Monats zum Spezialpreis angeboten:

Menü 1 (349 Baht)

Hausgemachte Kürbis-Crème Suppe

Hühnersteak (etwa 300 g) mit Beilage (Gemüse, Kartoffelsalat, Teigwaren, Rösti, Pommes frites oder Kartoffelstock)

1 Kugel Eiscreme nach Wahl

Menü 2 (159 Baht)

Gebratene Nudeln mit Huhn

1 Kugel Eiscreme nach Wahl

Im The Bikers Café Thailand gibt es nicht nur gutes Essen (Menü), sondern auch so viel zu entdecken, ob im parkähnlich gestalteten Motorrad-Skulpturengarten oder im klimatisierten Gastraum im Motorrad-Themen-Restaurant mit vielen Selfie-Spots.



Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.30–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 10.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook