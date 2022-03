Von: Björn Jahner | 24.03.22

PATTAYA: Das renommierte Architekturbüro Office For Interior & Architecture Co., Ltd.(OIA) unter deutscher Leitung in Pattaya-Jomtien, spezialisiert auf nachhaltige Planung exklusiver Projekte, sucht eine(n) Architektin/-en.



Qualifikationen:



Thailändische Staatsbürgerschaft



Gute Sprachkenntnisse in Thai und Englisch. Deutsch ist ein Plus



Gute Kenntnisse im Umgang mit digitaler Arbeitsweise



Gute Kenntnisse in ARCHICAD, gerne auch weiteren CAD-Programmen



Junior oder Senior mit Abschluss in Architektur oder Interior Design



Kreativ, verantwortungsbewusst und motiviert zu selbstständiger Arbeitsweise



Architekten-Lizenz ist von Vorteil, aber kein Muss



Vollzeit, Teilzeit oder freie Mitarbeit



Wir bieten:



Interessante und abwechslungsreiche Arbeit in einem kleinen Team



Social Security, flexible Arbeitsbedingungen, Bonus



Bewerbung: Bewerbungsunterlagen mit Portfolio und Gehaltsvorstellung bitte in English per E-Mail einreichen



Weitere Informationen erhalten Sie bei OIA.

Erfahren Sie mehr über OIA: Nachhaltigkeit erfordert mehr als bloßes Design