Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.23

BANGKOK: Die weißen Strände, das türkisblaue Meer, das leckere Essen oder die herzlichen Menschen: Die Gründe, ein paar Wochen Urlaub, den europäischen Winter oder gar die Rente in Thailand zu verbringen, sind schnell gefunden.

Für uns Deutschsprachige ist es keineswegs leicht Thailändisch zu lernen, doch wer gut Englisch beherrscht, kann sich im „Land des Lächelns“ meist verständigen. In der pulsierenden Metropole Bangkok oder an den tropischen Traumstränden im Süden des Landes wird erfahrungsgemäß Englisch verstanden und gesprochen. Abseits der Großstädte und Touristenzentren oder in Gesprächen mit lokalen Behörden, ist das hingegen oft nicht gegeben. Wo die Verständigung auf Englisch schwer möglich ist oder vertiefte Sprachkenntnisse nötig beziehungsweise gewollt sind, kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Hier kommt der elektronische Übersetzer Vasco Translator V4 ins Spiel, denn der Dolmetscher für die Hosentasche kann Sprachbarrieren überwinden.

Mit der Bevölkerung auf Thailändisch verständigen – ohne Sprachkenntnisse

Der elektronische Sprachübersetzer von Vasco Electronics erkennt neben Deutsch und Thai über 70 weitere Spracheingaben. Das Gerät übersetzt sekundenschnell das Gesagte und kann die Übersetzung sogar laut aussprechen. Wer auf Knopfdruck ein „Hallo! Wie geht es Dir?“ aufnimmt, bekommt ein „Sawasdee khrap! Khun sabai dee mai khrap?“ zurück – inklusive der richtigen Betonung, die gerade im Thailändischen eine wichtige Rolle für die Verständigung spielt. Mit dem Vasco Translator V4 können Deutschsprachige also dank der Spracheingabe und -ausgabe an Konversationen in Thai teilnehmen, ohne dafür die Sprache zu sprechen.

Foto: Vasco

Wer zu einem großen Teil oder ganzjährig in Thailand zuhause ist, möchte oftmals tiefer in die Kultur der zweiten Heimat eintauchen und ein besseres Verständnis für das Land und die Menschen entwickeln. Die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hängt wesentlich von der Verständigung mit der lokalen Bevölkerung ab. Mit dem Vasco-Übersetzer können die Sprachbarrieren im Alltag überwunden werden. „Pom Mai Khao Jai“ (Ich verstehe nicht) gehört mit dem Vasco Translator der Vergangenheit an, ohne dass Reisende und Auswanderer schon tiefgehende Thai-Kenntnisse besitzen.

Der Sprachcomputer von Vasco Electronics funktioniert auch über eine manuelle Texteingabe – dort beherrscht er sogar 90 Sprachen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine eingebaute Kamera und einen Foto-Translator. Damit können Fremdsprachige beispielsweise thailändische Aushänge am Bangkoker Hauptbahnhof „Bang Sue Grand Station“, die Speisekarte im Restaurant oder behördliche Dokumente abfotografieren und mit dem Vasco Translator kurzerhand übersetzen lassen.

Von Chang Rai bis nach Ko Lanta – immer verfügbar dank Mobilfunknetz

Im Vergleich zu anderen Sprachübersetzern auf dem Markt funktioniert der Vasco Translator ohne Smartphone-App und ohne WLAN-Verbindung. Denn in den Übersetzungsgeräten ist eine SIM-Karte eingebaut. Damit funktioniert der Sprachcomputer nicht nur im thailändischen Mobilfunknetz, sondern auch in weiteren fast 200 Ländern – ohne zusätzliche Kosten. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine hohe Übersetzungsgenauigkeit aus. Denn der elektronische Übersetzer von Vasco Electronics nutzt nicht nur eine, sondern für jede einzelne Sprachkombination die jeweils beste von zehn Übersetzungstechnologien. Dadurch erreicht er eine Genauigkeit von 96 Prozent. Die hohe Übersetzungsqualität hat aber noch einen anderen Hintergrund: Viele Sprachcomputer übersetzen zuerst ins Englische und dann in die Zielsprache. Der Vasco Translator übersetzt dank der verschiedenen Übersetzungstechnologien direkt in die Zielsprache – also vom Deutschen unmittelbar ins Thailändische.

Einfach und unkompliziert

Foto: Vasco

Der Vasco Translator ist einfach und unkompliziert zu bedienen und erinnert an ein schlankes Smartphone mit großem Display. Die Bedienoberfläche ist übersichtlich gestaltet und bereitet auch weniger technikaffinen Menschen keine Probleme. Der Sprachcomputer ist nicht nur handlich, sondern mit 134 Gramm auch besonders leicht. Er passt damit bestens in jede Hosen- oder Handtasche und ist jederzeit dabei – im Hotel, beim Einkaufen oder bei Ausflügen. Dank seiner hochsensiblen Mikrofone funktioniert das Gerat auch in den Straßen der quirligen Großstädte oder im gut besuchten Restaurant. Auch dort ist dank der eingebauten Geräuschunterdrückung eine ganz normale Gesprächsführung möglich.

Der Vasco Translator V4 ist in den Farben Black Onyx, Stone Gray, Cobalt Blue, Ruby Red oder Pearl White für EUR 389,00 im Online-Shop von Vasco Electronics unter vasco-electronics.de erhältlich. Der Sprachübersetzer wird nicht nur nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz geliefert, sondern auch nach Thailand.