Von: Manuel Schwarz und Maximilian Haupt (dpa) | 25.10.19

SÖLDEN (dpa) - Ohne vier seiner jahrelangen Stars steht der Ski-Weltcup vor einer neuen Zeitrechnung. Wer werden die neuen Hirscher, Vonn, Neureuther und Svindal? Vor allem der Kampf um die große Kristallkugel ist offen wie nie in den vergangenen Jahren.

Der schier unschlagbare Marcel Hirscher hat aufgehört, Rekordsiegerin Lindsey Vonn kümmert sich um ihre Hunde, und Felix Neureuther hat seine Ski gegen ein TV-Mikrofon getauscht. Nach den Rücktritten mehrerer Hauptdarsteller beginnt im alpinen Skirennsport in diesem Winter eine neue Ära. Wenn beim traditionellen Saisonstart in Sölden am Wochenende wieder um Weltcup-Punkte gefahren wird, können andere Athleten aus dem Schatten treten - auch Deutsche.

Dass die drei Routiniers sowie Norwegens Abfahrtskönig Aksel Lund Svindal vor der Saison ihre Karrieren beendeten, sei «schon extrem», meinte die deutsche Riesenslalom-Sieghoffnung Viktoria Rebensburg. «Aber es geht weiter. Jetzt kommen dann halt andere dran.»

Die spannendste Frage dieses Winters ohne WM und Olympia ist: Wer gewinnt den Gesamtwertung bei den Herren? Nachdem sich Österreichs Ausnahmesportler Marcel Hirscher zuletzt achtmal nacheinander in teils extrem dominanter Weise die große Kugel sicherte, gibt es diesmal keinen klaren Favoriten. Die ersten Anwärter sind Alexis Pinturault aus Frankreich und der Norweger Henrik Kristoffersen, die beim ersten Riesenslalom am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/ARD/Eurosport) auf dem Ötztaler Rettenbachferner gleich zum Sieg rasen wollen.

«Es wird sicher für die Zuschauer ein bisschen interessanter», sagte Stefan Luitz der Deutschen Presse-Agentur. «Weil es mehr Sieger und ein bunteres Podest gibt über das ganze Jahr und verschiedene Leute gewinnen können.» Nach einer Schulterverletzung und dem monatelangen juristischen Ringen um seinen ersten Weltcup-Sieg aus der Vorsaison freut sich der Allgäuer auf den Winter. Laut Neureuther ist der 27-Jährige ein Kandidat für die Riesenslalom-Wertung.

«Diese vielen Rücktritte haben ganz schön für Aufruhr gesorgt», sagte auch Mikaela Shiffrin, zuletzt das Hirscher-Pendant bei den Frauen. Die Amerikanerin, die erneut haushohe Favoritin auf den Gewinn der Gesamtwertung ist, sieht darin aber auch eine große Chance. «Einige Männer und Frauen freuen sich, dass sie jetzt Stars sein können.»

Jahrelang hatte Vonn, mit 82 Siegen Frauen-Rekordhalterin im Weltcup, auf und neben der Piste die Schlagzeilen beherrscht und damit «immer positive Dinge für den Skisport geleistet», sagte Rebensburg, die als Vize-Weltmeisterin und Riesenslalom-Mitfavoritin in die Saison geht. Nachdem sich Vonn wegen anhaltender Verletzungsprobleme zum Rücktritt entschloss, kann sie sich jetzt mehr um Hündchen Lucy kümmern, auf VIP-Events und Galas gehen. Außerdem kann sie weiterhin ihren Verlobten, den NHL-Profi P.K. Subban, anfeuern, wie sie in sozialen Netzwerken regelmäßig zeigt.

Hirscher überlässt die Öffentlichkeit anderen, etwa seinem langjährigen Rivalen und Kumpel Neureuther, der künftig als Experte für die ARD bei Rennen dabei sein wird. Im Deutschen Skiverband (DSV) bedeutet das Karriereende des deutschen Weltcup-Rekordsiegers ebenfalls eine Zäsur. Rebensburg wird Neureuthers «witzige Interviews» und die «locker, lässige Art» vermissen.

Sportlich muss sich die Truppe ohne den Publikumsliebling emanzipieren, zumal das Herrenteam einen neuen Chefcoach hat: Christian Schwaiger folgte auf Mathias Berthold. «Die Zusammenarbeit macht mir brutal Spaß. Es ist anders, aber das muss ja nicht schlecht sein», sagte Thomas Dreßen über die neue Trainerkonstellation.