Von: Björn Jahner | 25.05.23

BANGKOK: Die Wahlkommission wird die offiziellen Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 14. Mai 2023 bekanntgeben, sobald sie die Richtigkeit der Stimmenauszählung in den 400 Wahlbezirken im ganzen Land sorgfältig überprüft hat.

Nach den letzten Wahlergebnissen, die der Presse vorliegen, hat die Partei „Move Forward“ 151 Wahlkreis- und Listensitze gewonnen, einen weniger als die inoffiziellen Wahlergebnisse, da die Auszählung der Wahlkreisstimmen in Prachin Buri unvollständig war, was der Partei „Move Forward“ einen zusätzlichen Wahlkreissitz bescherte, so dass sie insgesamt 113 Wahlkreissitze gewann.

Die vollständige Auszählung der Stimmen in Prachin Buri ergab, dass der zusätzliche Sitz von Future Forward an die Bhumjaithai-Partei ging.

Die offiziellen Wahlergebnisse für die sechs führenden Parteien lauten:

Move Forward, 151 Sitze

Pheu Thai, 141 Sitze

Bhumjaithai 71 Sitze

Palang Pracharath, 40 Sitze

United Thai Nation, 36 Sitze

Demokraten, 25 Sitze

Von 52.195.920 Wahlberechtigten haben 39.514.973 ihre Stimme abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 75,71 Prozent entspricht. Von allen abgegebenen Stimmzetteln sind 39.190.071 (94,12 Prozent) gültig. Ungültige Stimmen gab es 1.457.899 (3,69 Prozent) und 866.885 Stimmen wurden für keinen Kandidaten abgegeben.

Die Wahlergebnisse für die Wahlkreissitze lauten wie folgt:

Move Forward, 112 Sitze

Pheu Thai, 112 Sitze

Bhumjaithai, 68 Sitze

Palang Pracharath, 39 Sitze

United Thai Nation, 23 Sitze

Demokraten, 22 Sitze

Chartthaipattana, 9 Sitze

Prachachart, 7 Sitze

Thai Sang Thai, 5 Sitze

Pheu Thai Ruam Palang, 2 Sitze

Chart Pattana Kla, 1 Sitz

Die Umfrageergebnisse für die 100 Sitze der Parteilisten lauten: