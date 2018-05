Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

BANGKOK: Der Bezirk Bang Khun Thian will ein 13 Rai großes Areal zur Heimstatt von 600 bis 700 langschwänzigen Makaken machen.

Laut dem Bezirksdirektor Prasert Chawe-in lehnt der Distrikt den Vorschlag ab, die Affen zu fangen und sie auf einer unbewohnten Insel in Phuket freizulassen. Khun Thian sei der einzige Bezirk in Bangkok mit fünf Gruppen von langschwänzigen Makaken. Die größte Gruppe lebe in der Nähe des Monuments Khun Kala, das als „Monkey-Monument“ bekannt sei. Der Bezirk besitze ein Grundstück von 13 Rai in der Nähe von Klong Chalermchai Pattana, nur 500 Meter vom Denkmal entfernt. Mit einer Öffentlichkeitskampagne sollten die Menschen aufgefordert werden, die Affen dort zu füttern anstatt jetzt am Straßenrand.

Prasert sagte weiter, der Distrikt wolle Zäune errichten, um zu verhindern, dass die Affen das Gelände verlassen und Menschen belästigen. Später solle das Areal in einen offenen Zoo für Besucher verwandelt werden. Um den Tourismus weiter zu fördern, sei geplant, einen Zufluss von einem nahegelegenen Kanal zu schaffen, verbunden mit dem Meer in Bang Khun Thian.