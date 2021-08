Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.21

Die schwierige Versorgung von Deutschen in Thailand mit Covid-19-Impfstoffen nimmt ein Leser zum Anlass, einen offenen Brief an das Auswärtige Amt zu adressieren:

Eine Anregung für die Redaktion: 1. Starten Sie einen Aufruf, dass sich Deutsche in Thailand in die Krisenvorsorgeliste (ELEFAND) des Auswärtigen Amts eintragen sollten, auch bekannt als Deutschenliste. Die Eintragung ist zwar freiwillig, jedoch sehr wichtig, da die Liste der deutschen Botschaft einen Überblick gibt, wie viele Landsleute sich in Thailand aufhalten, insbesodere im Krisenfall. 2. Verfassen Sie einen offenen Brief, mit dem die zuständigen Stellen des Auswärtigen Amts und der deutsche Außenminis­ter aufgefordert werden, ihre Landsleute in Thailand mit dringend benötigten Covid-19-Impfstoffen zu versorgen. Das Schreiben sollte von so vielen in Thailand lebenden Deutschen wie nur möglich unterzeichnet werden, um der Impfstoffforderung mehr Gewicht beizumessen. Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes erfährt man: „Bei einer eventuellen Evakuierung von Deutschen aus einer gefährlichen oder gar lebensbedrohlichen Situation hat die Rettung der Gefährdeten oberste Priorität.“ Ich bin der Meinung, dass rechtlich kein wesentlicher Unterschied zwischen einer bewaffneten Krisensituation und einem unaufhaltbaren Virus besteht. Analog zur militärischen Aufrüstung in bewaffneten Konflikten, sollte der Virusgefahr mit Impfungen entgegengetreten werden.

Pico Rolf Kleinlein

