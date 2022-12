Von: Björn Jahner | 10.12.22

Foto: The Nation

RAYONG: Thailands Östlicher Wirtschaftskorridor (Eastern Economic Corridor, EEC) in den drei Ostküstenprovinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong hat in den ersten fünf Jahren seiner Umsetzung 1,92 Billionen Baht an ausländischen Investitionen angezogen.

Darüber hinaus sagte Energieminister Supattanapong Punmeechaow, dass der EEC in den nächsten fünf Jahren weitere 2,2 Billionen Baht anziehen wird.

Er fügte hinzu, dass die Investitionen zwischen 2018 und 2022 das ursprüngliche Ziel von 1,7 Billionen Baht bereits überschritten hätten.

Zu den wichtigsten Investoren gehören Sony Pictures Entertainment und Amazon Falls, die das weltweit erste Columbia Pictures Aquaverse in Chonburi gebaut haben.

Es wird erwartet, dass dieser Freizeitpark bis zu 20 Millionen Besucher pro Jahr anziehen und der lokalen Wirtschaft Einnahmen in Höhe von 10 Milliarden Baht bescheren wird, so Minister Supattanapong.

Er fügte hinzu, dass der EEC in der zweiten Fünfjahresphase von 2023 bis 2027 ausländische Investitionen in Höhe von 2,2 Billionen Baht anstrebt, mit durchschnittlichen jährlichen Investitionen zwischen 400 und 500 Milliarden Baht. Im Einklang mit diesem Ziel dürften die drei EEC-Provinzen um bis zu 9 Prozent pro Jahr wachsen und damit die nationale Wirtschaft ab 2024 um jährlich 5 Prozent ankurbeln.

Minister Supattanapong, der auch als stellvertretender Premierminister fungiert, ist Vorsitzender eines Unterausschusses, der für die Entwicklung des EEC zuständig ist.

Er sagte am Freitag, dass der EEC auch große Investitionen von chinesischen Elektrofahrzeugherstellern angezogen hat, darunter 22 Milliarden Baht von Great Wall Motor und 17,9 Milliarden Baht von BYD. Das in den USA ansässige Unternehmen EVlomo hat außerdem 33 Milliarden Baht in die größte Batteriefabrik Südostasiens investiert.

Horizon Plus, ein Joint Venture zwischen dem thailändischen Erdölriesen PTT und dem taiwanesischen multinationalen Unternehmen Foxconn, hat mehr als 36 Milliarden Baht für eine EV-Fabrik ausgegeben.

In der Zwischenzeit werden bis zu 300 Milliarden Baht aus Saudi-Arabien erwartet, nachdem die bilateralen Beziehungen Anfang des Jahres wiederhergestellt wurden. Minister Supattanapong sagte, dass er weitere Investitionen aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und Japan erwarte, die mehrere Tausend neue Arbeitsplätze in den EEC-Provinzen schaffen werden.