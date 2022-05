Von: Björn Jahner | 18.05.22

Österreichs Generalhonorarkonsul in Pattaya Rudolf Hofer (l.) und Österreichs designierter Botschafter Wilhelm Donko (r.) im Konsulat in Pattaya. Foto: Österreichisches Generalhonorakonsulat Pattaya

PATTAYA: Österreichs designierter Botschafter Wilhelm Donko ist mit seiner Frau Yan am 1. April 2022 in Thailand angekommen. Bis der Einreichungsprozess des Beglaubigungsschreibens an S.M. den König abgeschlossen ist, kann er vorerst nur intern seinen Aufgaben als Botschafter nachkommen.

S.E. der designierte Botschafter besuchte am 6. Mai 2022 das Österreichische Generalkonsulat an der North Pattaya Road in Pattaya (Karte). S.E. kennt Pattaya bereits von vorherigen Aufenthalten sehr gut und schätzt die quirlige Metropole sehr.



Im Österreichischen Generalhonorarkonsulat Pattaya fand ein gut zweistündiges informatives Gespräch mit dem österreichischen Generalhonorarkonsul Rudolf Hofer statt.

Vor seinem Wechsel nach Thailand führte Wilhelm Donko das Amt des Botschafters der Republik Österreich in Norwegen aus.

Öffnungszeiten des Konsulats