Österreichs Kanzlerin: Daten-Schreddern war legitim

WIEN (dpa) - Das Schreddern von fünf Festplatten durch einen Mitarbeiter des damaligen österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) ist aus Sicht der aktuellen Regierung legitim gewesen.



Die Vernichtung von Festplatten durch externe Unternehmen sei ein rechtskonformer Vorgang, heißt es in mehreren Antworten von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auf parlamentarische Anfragen aus Anlass der «Schredder-Affäre». Auf den Speichern hätten sich nur temporäre Daten befunden, die nicht unter das Bundesarchivgesetz fielen, hieß es am Montag weiter. Daher könne ausgeschlossen werden, dass es sich um zu archivierende Daten gehandelt habe.

Die «Schredder-Affäre» hatte in Österreich im Sommer für Aufsehen gesorgt. Ein Mitarbeiter des Kanzleramts hatte kurz vor dem Misstrauensvotum gegen Kurz fünf Festplatten von Druckern unter falschen Namen bei einer Spezialfirma zerstören lassen.

Es ist unklar, welche Daten auf den Festplatten waren. Die zeitliche Nähe zum Bekanntwerden des Videos, in dem Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte wirtschaftliche Vorteile im Gegenzug für Spenden an die FPÖ in Aussicht stellt, hatte zu Spekulationen geführt, die Vernichtung der Daten könne etwas mit dem Skandal zu tun haben.