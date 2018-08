WIEN (dpa) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die gewalttätigen Vorfälle in Chemnitz verurteilt. «Ich bin erschrocken über die neo-nazistischen Ausschreitungen in #Chemnitz», schrieb der Chef der konservativen ÖVP am Dienstag auf Twitter. «Vorfälle wie diese sind auf das Schärfste zu verurteilen!».

Bei Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt waren am Montagabend mindestens sechs Menschen verletzt worden. Auslöser dafür war, dass ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden war; gegen einen Syrer und einen Iraker ergingen Haftbefehle.