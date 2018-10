Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.18

St. Petersburg/Wien (dpa) - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz will am Mittwoch bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über Krisenherde wie Syrien und die Ostukraine sprechen.

Kurz werde zudem in Putins Heimatstadt eine Ausstellung in der weltbekannten Eremitage eröffnen, teilte der Kreml mit. Für große Irritationen sorgten in den vergangenen Wochen die engen Beziehungen zwischen Russland und Österreich, das aktuell den EU-Ratsvorsitz inne hat. Putin hatte als Ehrengast die Hochzeit von Österreichs Außenministerin Karin Kneissl besucht. Vor allem Kiew sah dadurch Österreichs Vermittlerrolle im Ukraine-Konflikt beschädigt.

