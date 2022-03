Österreichs Kanzler: Das Land bleibt bei seiner Neutralität

WIEN/DOHA: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will an der Neutralität des Landes festhalten.

«Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben», sagte Nehammer am Montag vor Journalisten bei einem Besuch in Katar. Die Neutralität leiste gute Dienste. «Für meinen Teil ist damit die Diskussion beendet.» Angesichts des Ukraine-Krieges war in den vergangenen Tagen in Medien und im politischen Raum debattiert worden, ob das Land Mitglied der Nato werden sollte. Zuvor hatte bereits SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner einen solchen Kurs abgelehnt. Vielmehr seien ein leistungsfähiges Bundesheer und eine verstärkte sicherheits- und außenpolitische Zusammenarbeit in Europa nötig.