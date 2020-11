Österreichs Innenminister: Mindestens ein Täter noch auf der Flucht

Von: Redaktion (dpa) | 03.11.20 | Aktualisiert um: 07:35

WIEN: Nach der mutmaßlichen Terrorattacke in Wien ist nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer mindestens ein Tatverdächtiger noch auf der Flucht. Er appellierte aufgrund der Gefahrenlage an die Bürger in Wien, auch am Dienstag wenn irgend möglich zunächst zu Hause zu bleiben. «Meiden sie die Innenstadt», sagte Nehammer. Auch die Schüler müssten nicht zur Schule gehen, wenn sie oder die Eltern das nicht wollten.

Der Angriff hatte gegen 20.00 Uhr in einem Ausgehviertel begonnen. Dort befindet sich auch eine Synagoge. Die Hintergründe waren auch nach Stunden noch unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen schwerbewaffneten Täter erschossen. Ein Passant starb durch Schüsse der Angreifer. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte.

Die Behörden wollen auf einer Pressekonferenz um 6 Uhr am Dienstagmorgen über den neuesten Stand der Fahndung und Ermittlungen informieren.