Österreichs Bundespräsident aus der Klinik entlassen

Von: Redaktion (dpa) | 22.08.22

INNSBRUCK: Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat nach einem Wanderunfall das Krankenhaus wieder verlassen.

«Es geht ihm gut. Er wird sich aber auf Anraten der Ärzte in den kommenden Tagen schonen», teilte seine Sprecherin der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Der 78-Jährige war Sonntagnachmittag beim Wandern im Kaunertal ausgerutscht. Er zog sich dabei Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Seine Personenschützer brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er routinemäßig auf Anraten der behandelnden Ärzte die Nacht verbrachte. Van der Bellen kandidiert am 9. Oktober bei der Wahl des Staatsoberhaupts für eine zweite Amtszeit.