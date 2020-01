Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.20

PHATTHALUNG: Starke Winde haben am Sonntag in der südlichen Provinz einen österreichischen Basejumper auf eine steile Felswand gedrückt. Dort verfing sich der Fallschirm.

Medien berichteten, der 28-Jährige und seine Frau hätten am Morgen den 250 Meter hohen Berg Khao Ok Thalu in Khuha Sawan erklommen. Beim Fallschirmsprung wurde der Österreicher gegen einen Felsen gedrückt. Der Fallschirm verfing sich an einem Felsen, und der Basejumper baumelte 175 Meter über dem Boden. Er rettete sich auf einen Felsvorsprung. Polizei und Rettungskräfte konnten den Mann nicht erreichen. Am Abend gelang es dem Kletterer Santhiti Rompothong, die fast senkrechte Klippe hinunterzusteigen und den Springer zu befreien. Der Österreicher und mehrere Freunde führten am Samstag zum Tag der Kinder in der südlichen Provinz Sprünge vor. Ihm gelang der Sprung vom Berg Khao Ok Thalu zweimal ohne Zwischenfall. Fallschirmspringen von Gebäuden, Brücken und Felsen, das Basejumpen, zählt zu den gefährlichsten Sportarten.