WIEN (dpa) - Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) hat in Wien einen neuen Raumanzug vorgestellt, mit dem eine bemannte Marsmission simuliert werden soll. «Unser Simulator ist weltweit einer der am besten entwickelten Anzüge und auch bei der Nasa auf große Resonanz gestoßen», erklärte der administrative ÖWF-Direktor Gernot Grömer am Mittwoch in Wien. Mit der neuen Technologie können Astronauten von der Rückseite aus in den Anzug einsteigen, statt wie bisher die Teile einzeln anlegen zu müssen. Die Einstiegszeit verringert sich dadurch laut Grömer um die Hälfte - auf ungefähr eine Stunde.

Zudem seien die Simulationsanzüge, deren Materialkosten bei rund 20.000 Euro pro Stück lägen, leichter als herkömmliche Modelle und hätten einen besseren Tragekomfort. «Forscher aus Österreich und Europa leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Roten Planeten», sagte Grömer.

Mindestens zwei dieser Marsanzug-Prototypen, die das ÖWF in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen entwickelt hat, sollen bis Ende Sommer 2019 fertiggestellt werden. Zum Einsatz kommen sie erstmals 2020 bei einer simulierten Marsmission mit sogenannten Analog-Astronauten. Dabei trainiert das ÖWF regelmäßig Einsätze in marsähnlichen Gebieten, beispielsweise in Wüsten in Oman oder Marokko.