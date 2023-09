Von: Björn Jahner | 06.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Am Dienstagabend (5. September 2023) wurde gegen 20.00 Uhr im zweiten Stock des Terminalgebäudes des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok die Leiche eines österreichischen Mannes gefunden. Der Leichenfundort befand sich in der Nähe des Gates 8.

Die Flughafenpolizei identifizierte den Verstorbenen als einen 82-jährigen österreichischen Staatsbürger. Die Gerichtsmediziner schätzten, dass er bereits seit mehr als drei Stunden tot war.

Sein Leichnam wurde zur Autopsie in das Institut für Gerichtsmedizin in Bangkok gebracht, um die Todesursache zu ermitteln.

Ein Beamter des Flughafens spekulierte, dass der Mann möglicherweise mit einem Flug am Dienstagnachmittag ankam und beschloss, sich kurz auf den Sitzmöglichkeiten im Terminal hinzulegen, nachdem er sich unwohl fühlte.