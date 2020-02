Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

PHUKET: Ein österreichischer Urlauber ist am Mittwochabend in einem Apartmentblock in Patong zu Tode gefallen.

Die Leiche des 68-jährigen Mannes wurde vor dem Wohngebäude gefunden, teilte Ponsathorn Phothong, stellvertretender Ermittlungsleiter der Polizeiwache Patong, mit. Bei dem Sturz traf der Körper den Rand einer Abwasserbehandlungsanlage. Der Tourist hatte ein Zimmer in der 12. Etage der Wohnanlage Patong Night Plaza gebucht und lebte allein. Er war am 19. Dezember in Thailand eingetroffen und hätte das Königreich spätestens am 17. März verlassen müssen. Die Polizei fand in seinem Zimmer Medikamente gegen Bluthochdruck und Diabetes. Die Ermittler haben die österreichische Botschaft über den Tod des Mannes informiert. Die Leiche wurde zur Obduktion ins Patong-Krankenhaus gebracht.